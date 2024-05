Morte de marido de eurodeputada gera especulações na Itália

As duas, preocupadas com o fato de o familiar, que havia saído para um compromisso, não ter voltado para casa, localizaram-no pelo celular e encontraram seu veículo estacionado na beira da Via Minutilla, uma estrada bastante movimentada. "O meu marido não tirou a própria vida", reiterou a eurodeputada.

O advogado da família, Vincenzo Lo Re, fala de "considerações objetivas e subjetivas que levam a família a excluir que tenha sido suicídio". "Estamos convencidos de que o Ministério Público de Palermo chegará às mesmas conclusões", enfatizou.

A polícia abriu uma investigação para apurar o caso e ouvirá mãe e filha nos próximos dias. Além disso, analisam uma carta que Donato e o consultor fiscal do marido entregaram às autoridades.

No documento dirigida à esposa, Onorato teria escrito que, se algo lhe acontecesse, a mulher teria que contatar o advogado que tivesse conhecimento de sua situação. No entanto, não há menção a problemas financeiros ou atritos com alguém.

As investigações apuraram que o empresário, que teve de cobrar algumas dívidas, tinha uma série de empregos que lhe foram confiados, e não apresentava problemas econômicos. Na carta, o homem aborda questões pessoais, reiterando seu carinho para com a família.

Para a polícia, o texto não seria, portanto, decisivo para a compreensão de quaisquer motivos de desconforto que o tivessem levado ao suicídio.