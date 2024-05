Oposição apresenta moção para Itália reconhecer Palestina

ROMA, 27 MAI (ANSA) - O partido populista Movimento 5 Estrelas (M5S) apresentou nesta segunda-feira (27) uma moção comprometendo o governo da premiê Giorgia Meloni a reconhecer o Estado da Palestina e a censurar a recente abstenção da Itália na ONU.

O pedido foi protocolado após Noruega, Espanha e Irlanda anunciarem que, a partir desta terça-feira (28), vão reconhecer a Palestina, em uma medida que colocou ainda mais pressão nas relações entre a Europa e Israel.

A moção do M5S compromete o governo não só com o reconhecimento formal do Estado da Palestina, mas também com a tomada de uma posição clara no cenário internacional, censurando a abstenção da Itália na Organização das Nações Unidas, em 10 de maio.