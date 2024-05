Papa levanta tom contra homossexuais em seminários, diz mídia

O tema tem sido objeto de debate há muitos anos, e uma instrução do dicastério vaticano para o Clero de 2005 - sob o papado de Bento XVI - confirmada em 2016 pelo papa Francisco, estabeleceu que "a Igreja, embora respeitando profundamente as pessoas em questão, não pode admitir ao Seminário e às Ordens sacras aqueles que praticam a homossexualidade, apresentam tendências homossexuais profundamente enraizadas ou apoiam a chamada cultura gay".

Os bispos italianos, por sua vez, na última assembleia realizada em Assis, haviam debatido sobre a possibilidade de restrições mais sutis, sentindo-se encorajados pelas aberturas anteriores de Bergoglio sobre o tema da homossexualidade.

Apesar de muitas contestações, um emenda havia sido aprovada que se limitava a distinguir entre "atos" e "tendências", reafirmando a obrigação do celibato para todos os seminaristas, homossexuais e heterossexuais, e abrindo assim as portas dos seminários para os candidatos gays ao sacerdócio comprometidos com a opção do celibato.

Mas durante o encontro de uma hora e meia com os prelados, o Papa efetivamente bloqueou o caminho: portanto, respeito sim para a pessoa gay que bate às portas do seminário, mas estabelecendo barreiras rígidas ao acesso para evitar que o homossexual que escolhe o sacerdócio acabe levando uma vida dupla, com todas as consequências negativas que isso acarreta.

E para reforçar sua opinião e ser claro até mesmo com uma piada, Francisco teria reclamado explicitamente do excesso de "viadagem" em certos seminários italianos. Tanto a CEI quanto o Vaticano evitaram comentários sobre a fala do Papa hoje (27).

No entanto, certo nervosismo se manifestou na forma abrupta com que os guardas afastaram os jornalistas, formando um cordão em torno do secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, durante a missa na Basílica de Santa Maria Maior para o 61º Dia da África.