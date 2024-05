PL causa controvérsia ao exigir ritos islâmicos em italiano

O local de culto também poderá ser fechado.

A proposta foi protocolada pelos deputados da Liga Igor Iezzi e Laura Ravetto, e foi recebida com indignação por representantes de outras siglas.

"Parece uma piada, mas é tudo verdade. Segundo a Liga, isso previne a propaganda e a radicalização religiosa, e portanto possíveis ataques terroristas. Enquanto as confissões que firmaram acordos com o Estado italiano podem orar em sua própria língua. Na Liga, eles não sabem mais o que inventar para fomentar divisões e ódio em nossa sociedade", disse o líder do grupo Aliança Verdes e Esquerda (AVS) na Comissão de Assuntos Constitucionais da Câmara, Filiberto Zaratti. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.