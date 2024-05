Premiê da Itália quer 'maioria diferente' no Parlamento Europeu

Para Meloni, "devemos regressar a um princípio de subsidiariedade segundo o qual a Europa faz menos coisas e as faz melhor", o que "seria uma mudança de ritmo da qual a Europa beneficiaria, e é isso que os conservadores europeus querem".

"Estou procurando mudar algo que não funciona e, se os italianos me derem uma mão, acho que posso conseguir. Nunca existiu uma oportunidade como estas eleições europeias", acrescentou a líder do partido Irmãos da Itália (FdI), que liderará a chapa do partido nas eleições europeias.

A premiê disse que "os italianos veem a Europa como algo distante", mas apelou para todos votarem: "A Europa nos próximos cinco anos cuidará de nós".

"Nós, como conservadores, somos os únicos que podemos mudar o rumo", continuou Meloni, que minimizou qualquer possível impacto na sua relação com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, candidata à reeleição pelo Partido Popular Europeu (PPE).

"Era normal para mim construir uma relação institucional com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, certas reconstruções e simplificações italianas me fazem sorrir", acrescentou ela, afirmando estar interessada em "trazer resultados, mesmo estando na oposição.

Durante a entrevista, Meloni também defendeu o seu projeto de reforma constitucional para permitir a eleição direta de primeiro-ministro, e não através do Congresso, como acontece agora.