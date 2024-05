Prêmio Literário Biblioteca Nacional abre inscrições gratuitas

As inscrições são gratuitas e o mesmo valor de premiação se aplica às doze categorias (R$ 30 mil). O prazo vai até 11/07 e os interessados devem acessar o site www.gov.br/bn. Podem concorrer ao Prêmio Literário Biblioteca Nacional pessoas físicas com nacionalidade brasileira, com obras inéditas (1ª edição) redigidas em língua portuguesa e publicadas por editoras nacionais, entre 1º de maio de 2023 e 30 de abril de 2024.

O concurso é aberto também a autores independentes, desde que a obra esteja em Depósito Legal e traga impresso o número do ISBN (International Standard Book Number).

Doze Comissões Julgadoras (uma por categoria) formadas por três membros, escolhidos entre especialistas de cada área, analisarão critérios como qualidade literária, originalidade, contribuição à cultura nacional, criatividade no uso dos recursos gráficos e excelência da tradução. O resultado final será divulgado no Diário Oficial da União e no portal da FBN até 22/11.

As 12 categorias são: Conto (Prêmio Clarice Lispector); Ensaio Literário (Prêmio Mario de Andrade); Ensaio Social (Prêmio Sérgio Buarque de Holanda); Histórias de tradição oral (Prêmio Akuli); Histórias em quadrinhos (Prêmio Adolfo Aizen); Ilustração (Prêmio Carybé); Literatura Infantil (Prêmio Sylvia Orthof); Literatura Juvenil (Prêmio Glória Pondé); Poesia (Prêmio Alphonsus de Guimaraens); Projeto Gráfico (Prêmio Aloísio Magalhães); Romance (Prêmio Machado de Assis); Tradução (Prêmio Paulo Rónai).

As novidades da edição de 2024 são as categorias Ilustração (Prêmio Carybé) e Histórias em Quadrinhos (Prêmio Adolfo Aizen).

"A consolidação dos 30 anos dos prêmios literários da Biblioteca Nacional representa o somatório de virtudes: a riquíssima produção cultural brasileira e o vastíssimo acervo da instituição. Esse entrelaçamento de virtudes exprime o lugar e a missão da Biblioteca Nacional, com sua visão transversal, cidadã e solidária", disse o presidente da FBN, o ítalo-brasileiro Marco Lucchesi. (ANSA).