Rafah é 'armadilha midiática' do Hamas para Israel, diz Itália

BRUXELAS, 27 MAI (ANSA) - O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, inaugurou nesta segunda-feira (27) o novo Consulado-Geral da Itália na Bélgica, em Bruxelas.

A cerimônia foi realizada no teatro do Instituto Italiano de Cultura na capital belga, e contou também com a participação do ministro da agricultura, Francesco Lollobrigida.

Francesco Varriale foi o escolhido para comandar a nova representação diplomática. A embaixadora da Itália na Bélgica, Federica Favi, também compareceu.