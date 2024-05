Atividades aeróbicas são aliadas contra câncer, diz estudo

"O que está demonstrado é que programas específicos de atividade física, a intensidade da prática e a 'dosagem' podem melhorar a ação e a reação à doença", explica Stefania Gori, presidente da Ropi.

Segundo ela, "em geral, uma melhoria da sensação de fadiga que acompanha as terapias, reduzindo possíveis efeitos secundários, como dores articulares, melhorando a função cardiorrespiratória com impacto geral no bem-estar psicofísico" pode estar potencialmente ligado "com a escolha do tipo de atividade, principalmente aeróbica e de intensidade leve a moderada".

Em detalhe, mais de 50 estudos demonstraram que o exercício físico regular, praticado ao longo da vida, reduz o risco de câncer do cólon em aproximadamente 30 a 40% e o de pulmão em 20%.

Em mulheres com câncer da mama, em particular, exercícios como caminhada, natação, dança, caminhada e alongamentos melhoram a tolerabilidade dos tratamentos pós-cirúrgicos e reduzem as probabilidades de recorrência, além de também ter efeitos positivos na redução da ocorrência de câncer da mama e endométrio em 20% e 40%, respectivamente. (ANSA).

