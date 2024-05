Cantor italiano Diodato 'acende fogo' em turnê no Brasil

A primeira apresentação, que ocorreria em Porto Alegre no dia 24, precisou ser cancelada devido à catástrofe climática que atinge o Rio Grande do Sul. O público de Curitiba recebeu um show duplo no último dia 26. As próximas agendas serão nesta quarta-feira (29) no Blue Note, no Rio de Janeiro, com a banda Selton; no Sesc Jundiaí no sábado (1º); e no Sesc Pinheiros, em São Paulo, e no domingo (2).

As apresentações são realizadas como parte da programação da Semana da Música Italiana, promovida pelo Instituto Italiano de Cultura de São Paulo e o Sesc São Paulo por ocasião dos 150 anos da imigração italiana no Brasil.

"O setlist tem minhas músicas mais importantes, porque para muitas pessoas será a primeira oportunidade de ouvir ao vivo. E também é uma forma de descobrir um modo novo de tocá-las, gosto muito de fazer isso, experimentar, por exemplo com a banda.

Gosto que o ao vivo tenha um tipo de improviso", adiantou.

São esperadas ainda as canções de seu sexto álbum de estúdio, "Ho acceso um fuoco", lançado no último mês de abril com o mote de levar para o local de gravação o mesmo fluxo de emoções das apresentações ao vivo. Entre elas, uma bem conhecida do público brasileiro, o clássico mexicano "Cucurrucucú paloma", eternizado na voz de Caetano Veloso.

"Sou um grande amante da atitude, da elegância, e também do esforço político na música de Caetano Veloso. Muitos anos atrás vi o filme de [Pedro] Almodóvar [Fale com Ela, 2002] com essa música e me emocionou muito. Quando fiz turnê na Espanha queria cantar uma música em espanhol, me lembrei dessa versão e tentei fazer a minha", contou Diodato. Também ganharam espaço em suas playlists outros ícones como Tom Jobim e Elis Regina, além de nomes mais contemporâneos, como Rodrigo Amarante e a banda O Terno.