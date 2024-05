Chefe de gabinete de Milei renuncia ao cargo na Argentina

Em um breve comunicado, o governo informou que Milei aceitou a renúncia de Posse e que o atual ministro do Interior, Guillermo Francos, assumirá as funções de chefe de gabinete "com o objetivo de dar maior volume político", A nota ainda especificou que a saída de Posse "foi motivada pela diferença de critérios e expectativas no progresso do governo e nas tarefas que lhe foram confiadas".

Após a renúncia de Posse, o responsável pela Agência Federal de Inteligência (AFI), Silvestre Sivori, também deixou seu cargo. (ANSA).

