Descubra quais cidades na Itália sofrem com excesso de turistas

ROMA, 28 MAI (ANSA) - Um levantamento divulgado recentemente apontou as principais cidades italianas "vítimas" do chamado "Overtourism", nome que se dá ao impacto negativo do excesso de turistas em um destino. O mapa dos municípios mais afetados foi feito com dados do Índice Global de Superlotação Turística (Icst), criado de forma ainda experimental pelo Instituto Demoskopika, para avaliar a superlotação de turistas através de uma combinação de cinco indicadores que refletem diferentes dimensões do impacto do turismo.

Entre os territórios está Veneza, Milão, Florença e Roma, as clássicas "vítimas" do overtourism, a "rainha do verão" Rimini, além de outros destinos mais "inesperados" como Bolzano, Livorno, Trento e Verona.

O impacto negativo do excesso de turistas é dividido em "nível muito alto", "nível alto" e "nível moderado". Entre os municípios que correm maiores riscos estão Rimini, Veneza, Bolzano, Livorno, Trento, Verona e Nápoles.