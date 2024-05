Governo italiano pede cessar-fogo imediato após ataque em Rafah

De acordo com o Exército israelense, a ofensiva foi deflagrada contra altos funcionários do Hamas, que foram mortos no ataque.

"O Hamas está a usar Rafah para criar mais problemas, atraindo Israel para uma armadilha midiática", afirmou Tajani.

Nesta manhã, um novo ataque atingiu uma estrutura na área de al-Hashashin, no qual havia diversas tendas e pessoas deslocadas, conforme relatos de testemunhas. Informações preliminares apontam que um míssil caiu sobre um prédio e deixou ao menos sete mortos e seis feridos.

Os ataques provocaram a condenação do mundo inteiro, que ordenou a Israel que encerrasse imediatamente a operação militar.

Com base nas conclusões iniciais da investigação aberta pela procuradoria israelense, as Forças de Defesa de Israel (IDF) indicaram que a causa do massacre foi o incêndio que eclodiu imediatamente após o ataque.

Os mísseis atingiram a zona de Tel Sultan, na parte ocidental de Rafah, e teria sido dirigido contra dois altos comandantes militares do Hamas, Yassin Rabia e Khaled Nagar, responsáveis por operações na Cisjordânia e numerosos ataques contra Israel.