Organização da 8? Festa do Cinema Italiano divulga datas de 2024

O evento é realizado pela associação Il Sorpasso e Risi Film Brasil, com organização logística da Bonfilm e com o apoio dos Institutos Italianos de Cultura de São Paulo e do Rio de Janeiro, da Embaixada da Itália em Brasília, do Consulado-Geral da Itália no Rio de Janeiro e em São Paulo, do Ministério da Cultura da Itália e da Cinecittà. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.