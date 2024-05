Papa se desculpa por fala antigay:Na igreja há lugar para todos

Na ocasião, Francisco teria lançado severos apelos por uma seleção mais rigorosa no acesso aos seminários, usando termos bem incisivos e até apontando o dedo contra o excesso de "frociaggine" [termo em italiano que pode ser traduzido como "viadagem"].

O severo pronunciamento do religioso, que surpreendeu os presentes, foi confirmado por várias fontes. Para Jorge Bergoglio, portanto, homossexuais não devem ser admitidos nos seminários.

"O papa Francisco tem conhecimento dos artigos publicados recentemente sobre uma conversa, a portas fechadas, com os bispos da CEI. Como teve a oportunidade de afirmar em diversas ocasiões 'na Igreja há espaço para todos, para todos! Ninguém é inútil, ninguém é supérfluo, há espaço para todos. Exatamente como somos, todos nós", acrescentou a nota do Vaticano. A polêmica declaração do argentino provocou um "terremoto" na Itália, criando mais divisão entre os políticos do país. O general Roberto Vannacci, que será candidato pela Liga nas eleições europeias de 8 e 9 de junho e é chamado frequentemente de "antigay", criticou o fato de o Papa não ter sido questionado e atacado pela esquerda, apesar de ter considerado sua fala "um jargão".

"São palavras que se usam no jargão comum e não devem chocar ninguém. São expressões de natureza familiar e é um absurdo alguém gritar sobre herege. Estamos lidando com o absurdo de sempre do politicamente correto", afirmou.

O ponto-chave para Vannacci, porém, é o "duplo peso e duas medidas" em relação à suposta declaração do Papa. "Por que ninguém se levantou? Por que não foram 104 expostos em 104 promotorias italianas como aconteceu com o que escreveu? Por que Pucciarelli e Calenda não classificaram o Papa como homofóbico e instigador de ódio? E por que ninguém diz nada e ninguém se escandaliza?, questionou.

Segundo o general "antigay", "tudo isso certifica a total hipocrisia da esquerda e das diversas associações LGBTQIA+", que quando a direita fala "organizam manifestações na praça em confronto com a polícia e atirando brinquedos sexuais, mas quando é o Papa quem fala "ficam em silêncio e deixam tudo passar despercebido, evitando até destacar o que aconteceu". A ministra do Turismo da Itália, Daniela Santanchè, disse que não se podia "tocar no Papa quando ele era politicamente correto", mas agora lhe renegam e dão sermão. "Mas quem somos nós para julgar?", questiona.