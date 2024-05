Papua-Nova Guiné evacua mais de 8 mil pessoas após deslizamento

PORT MORESBY, 29 MAI (ANSA) - As autoridades da Papua-Nova Guiné evacuaram cerca de oito mil pessoas de aldeias próximas ao local do grande deslizamento que atingiu o país na última semana.

A área afetada é montanhosa e quase inacessível, o que dificulta as operações de resgate. De acordo com as estimativas iniciais, cerca de duas mil pessoas foram soterradas.

"Estamos tentando evacuar. A cada hora que passa é possível ouvir o estalar das rochas, é como uma bomba ou tiro e as pedras continuam a cair", disse Sandis Tsaka, administrador provincial de Enga.