Confusão no Senado da Itália provoca suspensão de sessão

Na ocasião, Ettore Licheri (M5S) fez um discurso vibrante e se dirigiu aos senadores de centro-direita dizendo: "Vocês são Giorgia". Nesse momento, começaram as trocas de insultos mútuos, cujos autores eram difíceis de identificar.

De repente, Menia correu em direção ao centro do plenário, perto das bancadas opostas, sendo imediatamente bloqueado pelo comissário de polícia Antonio De Poli, que estava na área quando sentiu que os ânimos estavam esquentando.

Croatti, por sua vez, foi até Menia, que também foi contido pelos colegas. Os conselheiros imediatamente intervieram. Após a suspensão, a sessão foi retomada brevemente.

O presidente do Senado, Ignazio La Russa, anunciou que "o que aconteceu nos últimos minutos será objeto de uma avaliação criteriosa da mesa" e convocou os líderes dos grupos parlamentares.

Ao sair, Menia explicou aos jornalistas que correu em direção ao colega porque foi insultado. Ele então mostrou uma fotografia tirada antes da "quase briga" em que o líder do grupo do Partido Democrático (PD), Francesco Boccia, pode ser visto de costas enquanto fala com seus senadores.

"Entre os insultos ouvi a palavra 'cú', mas Boccia mostrou o 'cú' e a presidência não viu", explicou.