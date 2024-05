Enfermeira italiana pega prisão perpétua por mortes de pacientes

Todos os hospitalizados tinham entre 61 e 88 anos e foram internados por problemas simples, como ossos quebrados, mas não sobreviveram à internação enquanto esperavam por anestesia.

As autópsias revelaram que haviam doses de heparina, um anticoagulante, em quantidade até 10 vezes maiores do que as normais nos corpos das vítimas.

Vinicio Nardo, advogado de defesa de Bonino, declarou que vai recorrer da decisão do tribunal italiano.

"Não consigo imaginar como eles podem fazer isso. Lamento por ela, que está nesta provação que já dura oito anos e não acaba", disse o advogado. (ANSA).

