Itália recupera 600 obras roubadas e levadas para os EUA

ROMA, 29 MAI (ANSA) - A Itália comemorou na última terça-feira (28) a devolução de cerca de 600 antiguidades dos Estados Unidos, incluindo antigas estátuas de bronze, moedas de ouro, mosaicos e manuscritos avaliados em 60 milhões de euros, que foram saqueados anos atrás, vendidos a museus, galerias e colecionadores americanos.

A recuperação dos itens roubados em escavações clandestinas no centro e sul da Itália e que fazem parte do período compreendido entre o século IX a.C e II d.C ocorreu graças a uma série de investigações criminais.

O Ministério da Cultura da Itália e a equipe de arte dos carabineiros, bem como o embaixador dos Estados Unidos, Jack Markell, o chefe da unidade de tráfico de antiguidades do gabinete do procurador distrital de Nova York, Matthew Bogdanos, e membros do Departamento de Investigações de Segurança Interna dos Estados Unidos, foram encarregados por levar as obras de volta ao país europeu.