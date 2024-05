Papa faz apelo contra 'crueldade' da guerra que afeta crianças

VATICANO, 29 MAI (ANSA) - O papa Francisco denunciou nesta quarta-feira (29) o drama das crianças que são afetadas pelas guerras, como na Ucrânia e no Oriente Médio, e pediu orações contra o que considerou uma "crueldade".

"As crianças sofrem, as crianças sofrem com a guerra. Rezemos ao Senhor para que esteja perto de todos e nos dê a graça da paz", pediu o Pontífice no final da audiência geral na Praça São Pedro, no Vaticano.

Francisco fez um apelo "para a atormentada Ucrânia", lembrando que no sábado passado, poucas horas antes do início da 1ª edição da Jornada Mundial das Crianças, se reuniu com um grupo de menores que "sofreram queimaduras e perderam as pernas na guerra".