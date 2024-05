Papa Francisco deve receber Haddad na próxima semana, diz Lula

O ministro deve apresentar o projeto de taxação dos super-ricos globais durante sua visita à Santa Sé, assunto que é um dos tópicos mais importantes da presidência rotativa do Brasil no G20 em 2024.

Lula voltou a defender a proposta na quinta-feira passada (23), durante uma reunião com o presidente do Benin, Patrice Talon.

"Se os 3 mil bilionários do planeta pagassem 2% de impostos sobre o rendimento de suas fortunas, poderíamos gerar recursos suficientes para alimentar as 340 milhões de pessoas", disse Lula ao lado do mandatário africano. (ANSA).

