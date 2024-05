PSG mira contratações de Osimhen e Kvaratskhelia, diz mídia

ROMA, 29 MAI (ANSA) - Preocupado em preencher a lacuna que será deixada pela saída do atacante Kylian Mbappé, o Paris Saint-Germain estaria monitorando os passos da dupla napolitana Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen.

De acordo com a imprensa francesa, o PSG estaria preparado para desembolsar por volta de 220 milhões de euros pelos dois jogadores, estrelas do Scudetto do Napoli na temporada de 2022/23.

Além do nigeriano e do georgiano, a equipe parisiense também colocou em sua lista o português Rafael Leão, do Milan, bem como Marcus Rashford e Bernardo Silva, de Manchester United e Manchester City, respectivamente.