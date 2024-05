Sindicatos apelam à UE por aprovação de fusão ITA-Lufthansa

Neste último caso, onde as companhias já detêm uma grande parcela do mercado, as possíveis soluções incluem a cessão de uma parte significativa de slots para concorrentes. O objetivo é minimizar efeitos após a compra de 41% da companhia aérea italiana pelo grupo alemão. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.