Leilão com itens de Gina Lollobrigida gera mais de 1 mi de euros

"Estamos muito satisfeitos com os resultados do leilão de Gina Lollobrigida. Os objetos e lembranças que contam a vida dessa extraordinária diva permitiram sonhar, expressar afeto e curiosidade, demonstrando um interesse excepcional", comentou o CEO da casa de leilões, Guido Wannenes.

Entre os principais lotes no catálogo, o recorde foi alcançado pela escultura em bronze de Giacomo Manzù (Bérgamo 1908 - Roma 1991) retratando a atriz, vendida por 125,1 mil euros.

Também despertaram grande interesse os móveis, incluindo o guarda-moedas de madeira ebanizada com corais, tartaruga e cobre dourado (Sicília, séculos 17-18) vendido por 118.250 euros; as três poltronas venezianas (Andrea Brustolon) da primeira metade do século 18 esculpidas em madeira de buxo que alcançaram 87,6 mil euros; e a mesa de madeira esculpida, laqueada e dourada (século 19) vendida por 37,6 mil euros.

Outro destaque foi o relógio Seiko presenteado a Lollobrigida por Fidel Castro quando a diva o visitou em Cuba, um modelo masculino em titânio personalizado com a inscrição "a Gina com admiração. Fidel Castro", vendido por 18.850 euros. (ANSA).

