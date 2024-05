Tajani: 'Próximos dos italianos no Brasil com gestos concretos'

ROMA, 30 MAI (ANSA) - O ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, expressa satisfação pela operação que levou ajudas às vítimas do Rio Grande do Sul.

"Liguei para o embaixador no Brasil para parabenizar pela extraordinária operação que levou desde a Itália 25 toneladas de ajudas para as vítimas das inundações. Uma ajuda concreta que é também um gesto de proximidade a todos os italianos que vivem no Brasil", afirma Tajani em seu perfil no X (antigo Twitter).

(ANSA).