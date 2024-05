Constituição italiana proíbe uso de armas na Rússia,diz ministro

"Homens e mulheres ucranianos estão a lutar pelo seu país e pelas suas liberdades. Muitos países do mundo nos apoiam nisto, política e economicamente, com ajuda militar e armas. O objetivo é libertar o território ucraniano e acordamos com a Ucrânia que as armas que fornecemos serão utilizadas de acordo com o direito internacional", diz o texto.

"Juntamente com os nossos aliados mais próximos e em estreito diálogo com o governo ucraniano, adaptamos continuamente o nosso apoio à medida que a guerra se desenvolve", acrescentou.

De acordo com o governo de Scholz, "nas últimas semanas, a Rússia preparou, coordenou e executou ataques a partir de posições na área de Kharkiv, particularmente na região fronteiriça que faz fronteira direta com a Rússia".

"Juntos, estamos convencidos de que a Ucrânia tem o direito, de acordo com o direito internacional, de se defender destes ataques e para isso também pode utilizar as armas fornecidas de acordo com as suas obrigações legais internacionais, incluindo as que são fornecidas por nós", concluiu o porta-voz.

Paralelamente, a União Europeia e a Otan deram luz verde substancial à utilização de armas fornecidas pelo Ocidente para ataques da Ucrânia contra alvos em território russo, uma opção que, para a Itália, no entanto, continua a ser evitada, pelo menos para as armas que Roma fornece, uma vez que entra em conflito com as limitações impostas pela Constituição. (ANSA).