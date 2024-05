Mãe de jovem morta pelos pais na Itália é presa no Paquistão

De acordo com as fontes, Shaheen foi localizada em um vilarejo na fronteira da Caxemira graças à cooperação entre a Interpol e a Polícia Federal do Paquistão.

Os relatos indicam que ela foi transferida para Islamabad, onde compareceu a um tribunal hoje para os procedimentos de extradição.

Na explicação da sentença, os juízes italianos disseram que Shaheen pode ter sido a pessoa que realmente executou o assassinato.

Além disso, descartaram que a motivação do crime tenha sido a suposta recusa de Saman de um casamento arranjado com um homem mais velho no Paquistão e afirmaram que o assassinato foi "impulsivo" e com aparente raiva da jovem.

O tio de Saman, Danish Hasnain, foi condenado a 14 anos de prisão pelo seu envolvimento no homicídio, enquanto dois dos seus primos foram absolvidos.

O corpo da jovem foi encontrado em uma fazenda perto de onde a família morava em novembro de 2022, 18 meses após seu desaparecimento, depois que o tio revelou onde ela havia sido enterrada. (ANSA).