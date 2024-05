Polícia frustra possível ataque terrorista contra Jogos Olímpicos de Paris

A polícia francesa prendeu um homem que pretendia realizar um ataque terrorista durante uma partida de futebol dos Jogos Olímpicos de Paris.

De acordo com as autoridades locais, mencionadas pela emissora BFM TV, o atentado estava marcado para acontecer em Saint-Étienne, mas os agentes do serviço secreto do país (DSGI) detiveram o possível agressor no último dia 22.

O homem capturado pelas forças de ordem é um cidadão checheno de apenas 18 anos de idade.