Sinner vence russo e avança às oitavas em Roland Garros

ROMA, 31 MAI (ANSA) - Em mais uma vitória tranquila em Roland Garros, o tenista italiano Jannik Sinner avançou nesta sexta-feira (31) às oitavas de final do Grand Slam francês.

O atual número 2 do mundo derrotou o russo Pavel Kotov, que ocupa a posição 56 no ranking ATP, por 3 sets a 0, com um triplo 6/4.

O próximo adversário do tirolês sairá da partida entre o francês Corentin Moutet e o austríaco Sebastian Ofner.