RIO DE JANEIRO, 24 JUL (ANSA) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que a criação da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza no âmbito do G20 "coloca esse tema de uma vez por todas no centro da agenda internacional".

"Participar da reunião ministerial dessa força-tarefa é um dos momentos mais relevantes dos 18 meses de meu terceiro mandato", declarou o petista na abertura da reunião ministerial do grupo no Rio de Janeiro. (ANSA).