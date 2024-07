Falta 'vontade política' para erradicar fome, diz Haddad no G20

RIO DE JANEIRO, 24 JUL (ANSA) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira (24) que o objetivo de erradicar a fome e a pobreza "jamais deveria ser um sonho distante".

"A comunidade internacional tem todas as condições de garantir a todos os seres humanos neste planeta uma existência digna. O que tem faltado é vontade política", disse o petista na reunião da força-tarefa da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, bandeira da presidência brasileira no G20, no Rio de Janeiro.

"Menos de 10% da ajuda oficial ao desenvolvimento se destina a erradicar a fome e a pobreza", alertou Haddad, que defendeu a taxação dos chamados "super-ricos" para que eles paguem "sua justa contribuição em impostos".