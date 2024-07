G20: Pacto contra fome, mas imposto para ricos segue emperrado

A organização, que contou com o apoio do presidente da Itália, Sergio Mattarella, em sua recente viagem ao Brasil, terá uma "estrutura pequena e eficiente, composta por um pessoal especializado" e também falará italiano, já que "será gerida por um secretariado sediado na FAO em Roma, bem como em Brasília".

A missão da nova Aliança é reunir doadores, programas e beneficiários segundo uma lógica de eficiência, corrigindo dispersões e fragmentações, abrindo novas oportunidades para as 733 milhões de pessoas que sofreram de fome em 2023: uma em cada 11 pessoas no mundo e uma a cada cinco na África, de acordo com o último Relatório de Segurança das Nações Unidas.

Esse relatório da ONU alerta para o risco de falhar o segundo objetivo do desenvolvimento sustentável, o relativo à 'Fome Zero' até 2030, porque "o mundo retrocedeu 15 anos", com níveis de desnutrição comparáveis aos de 2008-2009, tendo o fosso das desigualdades aumentado ainda mais.

"A riqueza dos bilionários passou de 4% do PIB mundial para quase 14% nas últimas três décadas. Alguns indivíduos controlam mais recursos do que países inteiros, enquanto outros possuem programas espaciais próprios e pagam proporcionalmente muito menos impostos do que a classe trabalhadora", destacou Lula, apelando à comunidade internacional para corrigir a "anomalia", com padrões de "impostos mínimos globais".

"Os super-ricos que não querem ser tributados na Itália vão para o Principado de Mônaco, e talvez não paguem impostos lá.

Precisamos chegar a um acordo em todo o mundo para que isso não aconteça", disse o ministro Giorgetti nos últimos dias.