Medalhas de Jogos de Paris terão pedaços da Torre Eiffel

A inserção, colocada no centro e destacada com o emblema dos Jogos de Paris 2024, é fixada por seis fechos que lembram os rebites que prendem a "Dama de Ferro". Do mesmo lado, linhas finas são projetadas em intervalos irregulares ao redor do hexágono. Esculpidos, em vez de gravados, esses raios conferem relevo e brilho à medalha.

As medalhas olímpicas e paraolímpicas têm o mesmo desenho na frente, mas diferentes no verso. Nas Olimpíadas está a deusa da vitória Nike, representada em primeiro plano em frente ao Estádio Panatenaico [onde foram realizados os Jogos Olímpicos pela primeira vez em 1896], à Acrópole de Atenas e à Torre Eiffel.

Já nas Paraolimpíadas há uma representação gráfica da Torre Eiffel vista de baixo para cima, com o nome da edição escrito em Braille.

Outra diferença entre as medalhas olímpicas e paraolímpicas é a fita a elas associada: azul com os cinco círculos para as primeiras, vermelha com os três agitos - símbolo das Paraolimpíadas - para as últimas.

Por fim, os nomes do esporte, disciplina e evento estão gravados na borda das medalhas: em francês nas medalhas olímpicas e em inglês nas paraolímpicas, línguas oficiais do Comitê Olímpico Internacional (COI) e do Comitê Internacional Paraolímpico (IPC), respectivamente. (ANSA).