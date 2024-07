Musk desmente doações de US$ 45 milhões por mês a campanha de Trump

NOVA YORK, 24 JUL (ANSA) - O bilionário Elon Musk, dono do X, da Tesla e da SpaceX, negou que planeje doar US$ 45 milhões (R$ 253 milhões) por mês à campanha do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump à Casa Branca.

A notícia havia sido divulgada na semana passada pelo jornal The Washington Post, mas foi refutada apenas agora pelo magnata.

"Simplesmente não é verdade o que tem saído na mídia", disse Musk em entrevista a Jordan Peterson.