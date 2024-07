Sem Sinner, Itália chega a Paris de olho em recorde

No atletismo, a Itália sonha em repetir os cinco ouros de Tóquio, sendo que as possibilidades maiores residem em Antonella Palmisano e Massimo Stano, da marcha atlética e que também terão a possibilidade de disputar medalha na prova mista, estreante nos Jogos.

Marcell Jacobs, campeão olímpico dos 100 metros rasos, e Gianmarco Tamberi, ouro no salto em altura, sofreram com lesões no último ciclo e terão adversários de alto nível, mas estão na briga. O país também tentará repetir a vitória no revezamento 4x100, prova com amplo favoritismo dos Estados Unidos. Ainda no atletismo, a Itália brigará por medalhas com Andy Díaz (salto triplo), Leonardo Fabbri (arremesso de peso), Mattia Furlani (salto em distância), Larissa Iapichino (salto em distância), Lorenzo Simonelli (110 metros com barreiras), Valentina Trapletti (marcha atlética) e Sara Fantini (arremesso de martelo).

Bastião histórico do esporte italiano, a esgrima também deve proporcionar medalhas ao time azzurro, com candidatos a pódio em todas as modalidades, como Alice Volpi e a veterana Arianna Errigo, porta-bandeira do país ao lado de Tamberi, no florete feminino.

A lista ainda inclui nomes como Tommaso Marini, Filippo Macchi e Daniele Garozzo no florete masculino, Rossella Fiamingo, Mara Navarria e Alberta Santuccio na espada feminina e Davide Di Veroli na espada masculina, além das disputas por equipes.

A Itália também tem histórico de conquistas tanto no ciclismo de estrada - Alberto Bettiol abandonou o Tour de France antecipadamente para se preparar melhor para as Olimpíadas, e Elisa Longo Borghini vem de título no Giro d'Italia e de dois bronzes olímpicos no Rio de Janeiro e em Tóquio - quanto no ciclismo de pista, com Filippo Ganna, que busca repetir o ouro de 2021 na perseguição por equipes.

Na piscina, o grande destaque é Gregorio Paltrinieri, dono de três medalhas olímpicas (uma de cada cor) e que competirá não apenas nos 800 e 1500m livre, mas também tentará a sorte nas águas do Rio Sena e é um dos favoritos na maratona aquática de 10 km.