Ucrânia está 'pronta' para negociar com Rússia, diz chanceler

No entanto, o chanceler ponderou que ainda não enxerga "tal preparação" por parte do regime de Vladimir Putin. "A parte ucraniana está pronta a conduzir o diálogo com a Rússia, mas as negociações precisam ser racionais e substanciais para alcançar uma paz justa e duradoura", salientou.

Questionado sobre o assunto, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, respondeu que a abertura de Kuleba ao diálogo está "em sintonia" com a posição russa, porém cobrou "mais esclarecimentos" por parte de Kiev.

A guerra entre Rússia e Ucrânia já dura quase dois anos e meio e vive um momento de impasse, sem avanços significativos em nenhum dos lados. Zelensky disse em diversas ocasiões que só aceitaria negociar mediante a retirada total das tropas invasoras das áreas ocupadas, enquanto Putin exige que Kiev abra mão das regiões tomadas por Moscou. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.