Meloni expressa preocupação com situação humanitária em Gaza

ROMA, 25 JUL (ANSA) - A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, se reuniu nesta quinta-feira (25) com o presidente de Israel, Isaac Herzog, em Roma, e expressou "forte preocupação" com a situação humanitária na Faixa de Gaza.

Em comunicado, o Palazzo Chigi revelou que a premiê também "enfatizou a proximidade do governo italiano com Israel e a firme condenação do terrorismo do Hamas".

Meloni prometeu "o compromisso da Itália com uma desescalada em nível regional, relembrando o papel desempenhado pelo contingente italiano na fronteira com o Líbano, por meio da Força Interina das Nações Unidas".