Ministros do G7 discutem proposta brasileira contra super-ricos

RIO DE JANEIRO, 25 JUL (ANSA) - Os ministros da Economia e presidentes de bancos centrais do G7 se reuniram no Rio de Janeiro, à margem da cúpula ministerial do G20, para discutir temas como o apoio à Ucrânia, inteligência artificial, fragmentação geoeconômica e taxação contra os super-ricos.

A reunião foi presidida por Giancarlo Giorgetti, ministro da Economia da Itália, que lidera o grupo das sete potências em 2024, e pelo chefe do Banco Central do país, Fabio Panetta.

Segundo comunicado do Ministério da Economia italiano, Giorgetti destacou que a proposta brasileira para a criação de um imposto contra os chamados super-ricos está "estreitamente conectada" com os objetivos do G20 em termos de taxação internacional.