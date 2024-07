Mundo tem mais de 12 milhões de crianças escravas, diz ONG

ROMA, 25 JUL (ANSA) - Um relatório divulgado pela ONG Save the Children nesta quinta-feira (25) denunciou que há quase 50 milhões de pessoas no mundo que são vítimas de diversas formas de escravidão moderna, das quais mais de 12 milhões são menores.

De acordo com a 14ª edição do estudo "Pequenos Escravos Invisíveis", publicado por ocasião do "Dia Internacional contra o Tráfico de Seres Humanos", as vítimas são afetadas sobretudo no que diz respeito às "formas de trabalho forçado, que compreende aquele para fins sexuais e atividades ilícitas, além de casamentos forçados".

"Entre os menores, 3,3 milhões estão envolvidos em trabalhos forçados, principalmente para exploração sexual (1,69 milhão) ou para laboral (1,31 milhão), e em áreas como trabalho doméstico, agricultura, indústria, construção ou atividades ilícitas", diz o texto.