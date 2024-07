Taxação contra super-ricos é questão de cada país, diz Yellen

RIO DE JANEIRO, 25 JUL (ANSA) - A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, declarou nesta quinta-feira (25) que a taxação contra os chamados super-ricos, defendida pela presidência brasileira no G20, deve ser implantada individualmente por cada país.

"Estamos contentes em trabalhar com o Brasil para promover a ideia da taxação dos super-ricos, mas acreditamos que é difícil uma coordenação global. É preferível que cada país se ocupe do próprio sistema fiscal", disse Yellen à margem do G20 das Finanças no Rio.

"Os EUA defendem uma taxação adequada que garanta que as pessoas de alta renda paguem uma alíquota justa. Somos a favor da taxação progressiva", acrescentou. (ANSA).