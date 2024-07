TSE cancela envio de observadores para eleições na Venezuela

(ANSA) - BRASÍLIA, 25 LUG - O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cancelou o envio de observadores para acompanhar as eleições na Venezuela no próximo domingo (28), em meio aos ataques do presidente Nicolás Maduro contra o sistema de votação brasileiro.

"Em face de falsas declarações contra as urnas eletrônicas brasileiras, que, ao contrário do afirmado por autoridades venezuelanas, são auditáveis e seguras, o TSE não enviará técnicos para atender convite feito pela Comissão Nacional Eleitoral daquele país", diz uma nota divulgada na noite de quarta-feira (24).

No comunicado, a corte presidida pela ministra Cármen Lúcia acrescenta que mentir "sobre a confiabilidade da urna eletrônica brasileira é semear inaceitável afronta à seriedade, à segurança e à publicidade plena do processo eleitoral do Brasil, levado a efeito com integridade e eficiência para o fortalecimento contínuo da democracia".