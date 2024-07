Venezuela encerra campanha eleitoral em meio a incertezas

CARACAS, 25 JUL (ANSA) - A campanha eleitoral para as eleições presidenciais na Venezuela termina nesta quinta-feira (25) com comícios e em um clima de grande incerteza.

O dia será marcado pelos comícios dos dois principais favoritos do pleito: o atual presidente Nicolás Maduro, que buscará a terceira reeleição, e seu opositor Edmundo González Urrutia, da coalizão Plataforma Democrática Unida (PUD).

O Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV), legenda de Maduro, organizou uma imponente manifestação em Caracas que está prevista para durar 12 horas. O evento terminará com a participação do mandatário na esplanada da Avenida Bolívar, no centro da capital.