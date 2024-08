Argentina entra em alerta para possível ataque iraniano

BUENOS AIRES, 7 AGO (ANSA) - Em plena tensão no Oriente Médio, o chefe de gabinete da Argentina, Guillermo Francos, alertou que o governo do ultraliberal Javier Milei teme um possível "ataque muito forte" contra países aliados de Israel. Em entrevista ao canal de televisão LN+, o político argentino afirmou que a Casa Rosada recebeu a informação do governo do premiê israelense, Benjamin Netanyahu, de que "se espera um ataque muito forte do Irã contra alvos amigos de Israel".

"Com base nisso, tomamos medidas para proteger os argentinos e os diplomatas no Líbano porque seriam um dos alvos do ataque, tudo produto de uma situação que se agravou em outubro com o ataque do Hamas e que gerou reações de Israel", explicou ele no programa apresentado por Carlos Pagni.

Nesta linha, Francos confirmou que "a posição da Argentina é a defesa de Israel" e destacou que este país "teve a cortesia de notificar a Otan e a Argentina" sobre esta situação. Portanto, "devemos ficar atentos".