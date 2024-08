Deputado questiona governo da Itália sobre pressão a boxeadora

ROMA, 7 AGO (ANSA) - Um deputado de oposição apresentou um questionamento ao governo da premiê da Itália, Giorgia Meloni, sobre supostas pressões recebidas pela boxeadora Angela Carini para não lutar contra a hiperandrógina Imane Khelif nas Olimpíadas de Paris.

A iniciativa chega após o presidente do Comitê Olímpico Nacional Italiano (Coni), Giovanni Malagò, ter dito em uma entrevista que Carini mostrou mensagens em que era pressionada pela Associação Internacional de Boxe (IBA), entidade que havia excluído de Khelif de um mundial no ano passado em função de um nunca bem explicado teste de elegibilidade, antes do combate.

"Os ministros que se expressaram nos últimos dias sabiam desse fato? Agiram por excesso de torcida ou por outro motivo preocupante?", questionou o deputado Mauro Berruto, do Partido Democrático (PD), de centro-esquerda.