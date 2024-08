Esqueletos de 14 migrantes são encontrados em barco no Caribe

Até o momento, a ossada não foi removida para evitar situações de risco à saúde. O navio foi encontrado pelas autoridades após o alerta feito por um pescador local.

Segundo a imprensa internacional, junto com os restos mortais também foi encontrada uma mochila com 12 pacotes de substância semelhante à cocaína ou heroína, que foi aprendida e entregue à Direção Nacional de Controle de Drogas (DNCD) para fazer análises e confirmar a natureza da substância.

Além disso, no interior da embarcação também havia telefones, outras mochilas e documentos de identificação.

As autoridades presumem que o barco pode ter sido desviado pela corrente, mas não sabem em qual data ou circunstância. Por isso, a Marinha informou que "continuará com a investigação desta descoberta em colaboração com o Ministério Público para determinar as causas e origem desta tragédia marítima de origem estrangeira". (ANSA).

