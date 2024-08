Itália perde para França e lutará por bronze no vôlei masculino

PARIS, 7 AGO (ANSA) - A seleção italiana masculina de vôlei foi atropelada nesta quarta-feira (7) pela França e ficou de fora da final dos Jogos Olímpicos de Paris.

Os comandados de Ferdinando De Giorgi chegaram na capital francesa com um retrospecto favorável, pois somavam cinco vitórias nos últimos oito confrontos, mas a semifinal olímpica teve um destino diferente.

Em um jogo imponente dos anfitriões, os Bleus venceram os Azzurri por 3 sets a 0, com parciais de 25/20, 25/21 e 25/21. As estrelas do duelo foram Earvin Ngapeth e Trevor Clevenot, autores de 31 pontos.