Itália teve maior massacre de religiosos por nazistas na 2ªGM

Ao todo, 28 padres e frades foram martirizados há 80 anos pelas tropas nazistas que recuavam em direção à Linha Gótica com mais massacres e represálias.

Os assassinatos foram cometidos pela divisão SS Panzer, que também foi culpada pela segunda pior atrocidade nazista na Segunda Guerra Mundial, a da vila toscana de Sant'Anna di Stazzema, quando 560 pessoas desarmadas, incluindo 130 crianças, foram mortas.

De acordo com o estudo, estima-se que este seja o maior número de religiosos da Resistência mortos em uma província italiana e, pela primeira vez, a investigação histórica redescobre as suas histórias individuais e identifica as suas identidades de uma forma completa.

A pesquisa, conduzida pelo professor de história contemporâneo na Universidade de Pisa Gianluca Fulvetti, também destaca uma alavanca particular da ação cruel da XVI Divisão Panzer-Granadeiro SS, notando entre os seus funcionários uma notável tendência anticlerical que desencadeou a explosão de violência contra os homens da Igreja.

Por fim, Fulvetti explica que "dom Aldo Mei foi o primeiro olhar com interesse histórico no pós-guerra" e "entre as cartas dos condenados à morte pela Resistência, o seu é o único nome de um padre assassinado que aparece, porque antes de ser baleado, ele escreveu". (ANSA).