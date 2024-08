Justiça britânica condena 3 por desordens em atos extremistas

LONDRES, 7 AGO (ANSA) - A Justiça do Reino Unido emitiu nesta quarta-feira (7) as primeiras condenações por desordens promovidas por grupos de ultradireita no Reino Unido, na esteira de um ataque a faca que matou três meninas de seis a nove anos em Southport, na Inglaterra.

Militantes de extrema direita disseminaram a informação falsa de que o autor do esfaqueamento, um jovem de 17 anos chamado Axel Rudakubana, era um imigrante muçulmano, desencadeando protestos violentos contra imigrantes - Rudakubana nasceu em solo britânico, filho de ruandeses, e foi diagnosticado com transtorno do espectro autista.

O Tribunal de Liverpool condenou Derek Drummond, 58, a três anos de prisão por ter agredido um agente durante uma manifestação em Southport; Declan Geiran, 29, a dois anos e meio por ter queimado uma viatura policial; e Liam Riley, 41, a 20 meses de reclusão por violação da ordem pública agravada por ódio racial. Os dois últimos participaram de protestos de extrema direita em Liverpool.