Leapmotor lança site no Brasil e promete detalhes sobre 1º carro

SÃO PAULO, 7 AGO (ANSA) - A empresa chinesa de carros elétricos Leapmotor, parceira do grupo automotivo Stellantis, lançou seu primeiro hotsite no Brasil, já preparando seu desembarque na América do Sul.

A página reúne todas as informações da marca, que iniciará suas operações na região em 2024, começando pelos mercados brasileiro e chileno.

Interessados terão a possibilidade de se cadastrar no site para receber as últimas notícias da Leapmotor, incluindo informações do primeiro veículo a ser lançado na América do Sul, cujos detalhes serão divulgados nos próximos meses.