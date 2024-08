Nobel da Paz pede calma antes de liderar transição em Bangladesh

DACA, 7 AGO (ANSA) - O vencedor do Prêmio Nobel da Paz Muhammad Yunus, escolhido para liderar o processo de transição em Bangladesh após a renúncia da premiê Sheikh Hasina, pediu para a população "manter a calma" e evitar atos de "violência", na esteira da repressão a protestos estudantis que deixou mais de 300 mortos desde julho.

"Peço a todos que mantenham a calma e se abstenham de qualquer tipo de violência. Fiquem calmos e se preparem para construir o país. Se tomarmos o caminho da violência, tudo estará perdido", escreveu Yunus em uma carta.

Vencedor do Nobel da Paz em 2006 por sua luta contra a desigualdade, o economista de 84 anos, apelidado de "banqueiro dos pobres", foi escolhido para guiar um governo provisório após as manifestações que derrubaram Hasina, que estava no poder desde 2009.