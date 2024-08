2024 caminha para se tornar ano mais quente da história

"É cada vez mais provável que 2024 seja o ano mais quente já registrado", disse o Copernicus.

Por outro lado, julho interrompeu a série de 13 meses de recorde de calor para os respectivos períodos, com uma temperatura média de 16,91ºC, 0,04ºC abaixo de julho do ano passado, mês mais quente da história.

Ainda assim, o mês passado foi o segundo com maior temperatura já registrada pela humanidade.

A meta mais ambiciosa do Acordo de Paris limita em 1,5ºC o aquecimento global neste século, em relação à era pré-industrial, patamar que vem sendo superado constantemente desde o início do ano.

São necessários pelo menos 20 anos acima dessa barreira para sacramentar que o objetivo foi descumprido, mas, se a tendência se mantiver, a humanidade deve conviver nas próximas décadas com aumento constante do nível do mar, ondas de calor mais frequentes e um crescente número de fenômenos extremos.

O aquecimento global é causado pelas emissões de gases do efeito estufa, como dióxido de carbono (CO2) e metano, que continuam aumentando, apesar dos alertas de cientistas de que elas precisam iniciar imediatamente uma trajetória de queda para garantir o cumprimento da meta de 1,5ºC até o fim do século.